am 10.05.2024 - 09:18 Uhr

Mit der Europa-League-Übertragung bei RTL und dem zweiten ESC-Halbfinale bei One war die Konkurrenzsituation am Donnerstagabend für "Germany’s Next Topmodel" eine andere als sonst. Und prompt sah es für die Model-Castingshow deutlich schlechter aus als üblich: 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten zwar immerhin noch für sehr gute 12,9 Prozent Marktanteil, das war aber gleichzeitig der niedrigste Wert seit Mai 2021.

Und auch bei der Gesamtreichweite musste "GNTM" Abstriche hinnehmen: 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wären beinahe ein neues Allzeit-Tief gewesen. Und dennoch kann man bei ProSieben wohl recht entspannt auf die Quoten schauen: Anders als die Fußball-Übertragung und das ESC-Halbfinale dürfte die Modelsuche zeitversetzt noch recht stark nachgefragt werden. "GNTM" gehört ohnehin zu den Sendungen, die nach einigen Tagen noch große Nachschläge erhalten (DWDL.de berichtete). Das dürfte umso mehr für die aktuelle Ausgabe gelten.

In Sat.1 verabschiedete sich unterdessen "Das große Allgemeinwissensquiz" mit guten Quoten. 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sind zwar die niedrigste gemessene Reichweite, angesichts der Konkurrenz ist das aber kein Beinbruch. Zumal aus der klassischen Zielgruppe 410.000 Personen mit dabei waren - damit lag die Show auf dem Niveau der vergangenen Wochen. Und auch der Marktanteil lag mit 8,1 Prozent auf einem zufriedenstellenden Niveau.

Vox musste sich zunächst hinter ProSieben und Sat.1 einsortieren, den Film "Pixels" wollten lediglich 660.000 Menschen sehen. Der Marktanteil lag bei 6,8 Prozent. "The Equalizer" steigerte sich danach jedoch auf 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,5 Prozent. "Medical Detectives" lag in der Nacht schließlich noch bei 16,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;