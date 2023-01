am 09.01.2023 - 15:01 Uhr

Von diesem Montag an will ServusTV in die Offensive gehen. Neben den "Servus Nachrichten", die ab sofort aus Berlin gesendet werden, bildet das Magazin "Guten Abend Deutschland" den Kern des neuen Vorabendprogramms, für dessen Produktion WeltN24 verantwortlich zeichnet. Teil der Sendung soll auch ein Kommentar werden, für den ServusTV auf verschiedene Kolumnisten setzen wird.

Zur Riege besagter Kolumnisten gehören neben Anna Schneider, die bei "Welt" das Ressort Freiheit leitet, unter anderem Harald Martenstein, Stefan Aust, Hans-Ulrich Jörges, Gunnar Schupelius, Henryk M. Broder und Peter Huth. Sie sollen sich fortan regelmäßig und in wechselnder Besetzung zum "Tagesgeschenen in Deutschland" äußern, wie ServusTV mitteilte.

Teil von "Guten Abend Deutschland" soll außerdem die Beitragsreihe "Neues aus Neustadt" sein. Namensgebend sind hier die zahlren deutschen Kommunen, die auf den Namen Neustadt hören. In loser Reihenfolge soll gezeigt werden, wie die verschiedenen Neustadts die Vorgaben von Bund und Ländern mit Leben füllen, worin sie Bundes- und Landesregierungen voraus sind und was die Nation als Ganzes von Neustadt lernen kann.

Zu sehen gibt es "Guten Abend Deutschland" von dieser Woche an montags bis freitags zwischen 18:10 Uhr und 20:15 Uhr, unterbrochen von den "Servus Nachrichten" um 19:20 Uhr. Eine weitere Ausgabe der Nachrichtensendung ist darüber hinaus für 18:00 Uhr eingeplant.