Ende Februar werden in Köln vier Folgen einer neuen Spielshow aufgezeichnet. Produktionsfirma ist Prime Productions, die dafür den Auftrag von ProSieben erhalten hat. Mit von der Partie im neuen Format ist Carolin Kebekus, die zuletzt in Amazons "LOL" ebenso zu sehen war wie in ihrer eigenen ARD-Late-Night-Sendung. Für ProSieben war sie unter anderem 2020 tätig, als sie in der Jury des kurzlebigen Formats "FameMaker" saß.

Neben Carolin wird auch ihr Bruder David im Showneustart mitmischen, denn bei "Wir gegen die" soll es sich um Deutschlands erste Geschwistershow handeln. Carolin und David treten darin in sechs Runden gegen ein anderes und ebenfalls prominentes Geschwisterpaar an. Dabei kann es zum Beispiel darum gehen, zu erkennen, welches Gericht von der eigenen Mutter gekocht wurde oder sich allgemein gegeneinseitig einzuschätzen.

Die Moderation soll Jeannine Michaelsen übernehmen. Einen genauen Sendetermin gibt es zwar noch nicht, allzu schnell wird es die Geschwistershow aber wohl nicht ins TV schaffen. ProSieben spricht aktuell von einer geplanten Ausstrahlung Ende dieses Jahres.

Carolin Kebekus: "David und ich spielen sehr gerne, zu verschenken haben wir aber nix. Ich liebe wirklich alles an dieser Show. Endlich wieder Kindergeburtstag, nur halt für Erwachsene!" David Kebekus ergänzt: "Eine eigene Fernsehsendung war schon immer mein Traum. Jetzt kann ich behaupten, dass das stundenlange Fernsehen gucken in meiner Kindheit keine Zeitverschwendung war, sondern meine Ausbildung." Mit Carolin ergänze er sich super. Er könne "alles mit Ball", sie nicht.