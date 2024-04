am 30.04.2024 - 08:39 Uhr

Dass die vor zwei Wochen auch in Deutschland gestartete siebte Staffel der Serie "Young Sheldon" zugleich auch die letzte sein wird, ist für ProSieben eine ziemlich ernüchternde Nachricht - ist die Comedyserie doch eine von ganz wenigen US-Serien, die zumindest noch solide Marktanteile im deutschen Free-TV einfahren können. An diesem Montag reichte es sogar wieder für einen zweistelligen Marktanteil: 10,4 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen, zuletzt gelang Anfang Februar vergangenen Jahres ein höherer Wert.

ProSieben lag damit zum Start in den Abend beim jungen Publikum hinter "Wer wird Millionär", aber noch vor der "Höhle der Löwen" bei Vox. 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen sich die Sitcom bei ProSieben an, bei den Vox-Löwen waren es im Schnitt 0,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersgruppe. Die Gründershow bewegte sich mit 10,0 Prozent Marktanteil damit in etwa auf dem Niveau der vergangenen Woche. Die Gesamt-Reichweite der "Höhle der Löwen" war mit 1,35 Millionen aber natürlich ungleich höher als von "Young Sheldon", das im Schnitt 0,75 Millionen Personen verfolgten.

Nach diesem guten Start in den Abend begann für ProSieben aber ein regelrechter Sturzflug: Eine alte Folge von "Young Sheldon" kam ab 20:40 Uhr zunächst noch auf solide 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, als dann "How I Met Your Father" um 21:06 Uhr übernahm, sackte der Marktanteil auf 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Die beiden weiteren Folgen der Comedyserie kamen danach sogar nur auf 2,8 und 2,4 Prozent Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite sank über 0,36 Millionen für die erste bis auf 0,19 Millionen für die dritte Folge.

Doch auch damit war der Tiefpunkt des Abends noch nicht erreicht, dieser blieb der Serie "Quantum Leap - Zurück in die Vegangenheit" vorbehalten, die ab 22:28 Uhr gerade mal noch rund 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen wollten, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte zu diesem Zeitpunkt 1,8 Prozent.

