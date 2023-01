Nach dem Abschied von Frank Plasberg bei "Hart aber fair" steht noch in diesem Jahr der nächste Talk-Rückzug im Ersten an. Überraschend hat der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag mitgeteilt, dass Anne Will zum Jahresende die Moderation ihrer sonntäglichen Polit-Talkshow abgeben wird. 16 Jahre lang hatte Will die nach ihr benannte Sendung im Ersten moderiert und produziert.

Eine erneute Vertragsverlängerung für die bisherige Sendung schließt Anne Will nach Angaben des NDR zugunsten neuer Projekte aus. Über diese befinde sie sich mit dem NDR bereits im Gespräch, heißt es. "So jung das Jahr erst ist, so sehr lohnt ein Blick voraus. Am 31.12.2023 endet mein Vertrag mit dem NDR, nach dann 16 Jahren politischer Talkshow im Ersten, knapp zwölf davon auf dem legendären Sonntagabend", sagte Will. "Ich habe die Sendung immer außerordentlich gerne gemacht und bin unendlich dankbar für das Vertrauen in meine journalistische Arbeit und den großen Erfolg unserer Sendung."

Auch im zurückliegenden Jahr sei ihre Sendung "wieder die mit Abstand meistgesehene politische Diskussionssendung im deutschsprachigen Fernsehen" gewesen, betonte die Moderatorin. "Das ist ein guter Zeitpunkt, um zu sagen: Ich will mich gemeinsam mit meinem tollen Team voll auf die noch verbleibenden Sendungen konzentrieren, den Vertrag also mit unvermindertem Engagement und großer Freude erfüllen, möchte ihn aber nicht verlängern. 2024 ist Neustart angesagt! Dann ist Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven."

© NDR/Thomas Pritschet Joachim Knuth

Will-Nachfolge noch nicht geklärt

Völlig unklar ist noch, wie es mit dem viel beachteten Talkshow-Sendeplatz nach dem "Tatort" weitergeht. "Über eine Nachfolge für das sonntägliche Format sind der NDR und die ARD in Gesprächen", erklärte der Sender. Noch bleibt allerdings ausreichend Zeit, um sich Gedanken über die künftige Talk-Aufstellung im Ersten machen.

© ARD/Laurence Chaperon Christine Strobl

Anne Will hatte im Jahr 2007 am Sonntagabend die Nachfolge von Sabine Christiansen am Sonntagabend angetreten. Das wurde auch deshalb möglich, weil der damalige Favorit Günther Jauch der ARD zunächst abgesagt hatte - aus Ärger über die "Gremien voller Gremlins", wie er damals sagte. Als Jauch sich Jahre später dann doch mit dem öffentlich-rechtlichen Sender einig wurde, musste Wills Sendung auf den späten Mittwochabend weichen. Auf den prominenten Sonntagabend-Termin kehrte sie schließlich 2016 zurück, nachdem Günther Jauch ebenso überraschend ankündigte, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen.

Aus Quotensicht lief es zuletzt besser denn je: Die zurückliegenden beiden Jahre waren die erfolgreichsten seit dem Start von "Anne Will". Iim Jahr 2022 verfolgten im Schnitt mehr als 3,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Talk am Sonntagabend, der Marktanteil lag bei 15,1 Prozent.