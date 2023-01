Andrew Llinares hat mit sofortiger Wirkung die Gesamtverantwortung für die weltweiten Produktions-, Entwicklungs- und Akquisitions-Teams im Entertainment-Bereich von Fremantle übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Rob Clark an, der Ende Februar in Ruhestand geht. Llinares wird von London aus arbeiten und direkt an Fremantle Group-CEO Jennifer Mullin berichten. Llinares war zuletzt Showrunner von "Dancing with the Stars", kann davor aber auch auf eine lange Fremantle-Historie zurückblicken. Er war bereits als Showrunner der britischen wie auch amerikanischen Version von "The X Factor" sowie von "Britain's Got Talent" tätig.

Fremantle-Chefin Jennifer Mullin: "Ich freue mich sehr, dass Andrew zugestimmt hat, diese enorm wichtige Rolle bei Fremantle zu übernehmen. Unser globales Unterhaltungsgeschäft war und wird immer entscheidend für unseren Erfolg sein. Andrew ist ein erfahrener Produzent und eine kreative Führungskraft, die schon seit vielen Jahren zu unserer Familie gehört; er kennt unser Geschäft, unsere Formate und vor allem unsere Mitarbeiter. Rob Clark war maßgeblich am Aufbau unserer Global Entertainment Division beteiligt, und ich glaube, dass Andrew gut aufgestellt ist, um darauf aufzubauen und sicherzustellen, dass kreative und produktionstechnische Spitzenleistungen weiterhin im Mittelpunkt unseres Unternehmens stehen."

Llinares selbst erklärt: "Ich freue mich sehr, diese Aufgabe bei Fremantle zu übernehmen, es ist für mich wie eine Heimkehr. Ich kehre nicht nur nach Großbritannien zurück, sondern auch zu einem Unternehmen, das sich schon seit langer Zeit wie ein Zuhause anfühlt. Ich fühle mich geehrt, die Nachfolge von Rob Clark anzutreten, mit dem ich gerne zusammengearbeitet habe und den ich sehr bewundere. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und mit Jen und dem brillanten Team von Fremantle zu arbeiten."

Die Unterhaltungssparte von Fremantle produzierte 2022 nach eigenen Angaben 456 Formate in 67 Ländern. In Deutschland ist Fremantle in diesem Bereich mit UFA Show & Factual vertreten. Zu den erfolgreichsten Franchises gehören Klassiker wie "Got Talent" und "Idol", "Bauer sucht Frau" oder die Gameshow-Klassiker "Der Preis ist heiß" und "Familienduell". Zu den neueren Erfolge gehört das für Netflix produzierte "Too hot to handle".