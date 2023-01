Amazon wird den Vertrag mit dem britischen Moderator Jeremy Clarkson nicht verlängern. Wie der Branchendienst "Variety" berichtet, sollen seine Shows "The Grand Tour" und "Clarkson's Farm" noch abgedreht werden. Demnach stehen für dieses Jahr noch vier Spezial-Folgen des "Top Gear"-Nachfolgers sowie eine dritte Staffel seiner Bauernhof-Serie auf dem Programm.

Grund für das Ende der Zusammenarbeit ist eine umstrittene Kolumne, in der sich Clarkson im Dezember in der "Sun" kritisich über Herzogin Meghan äußerte - in Anlehnung an eine Szene aus der HBO-Serie "Game of Thrones". "Nachts kann ich nicht schlafen, wenn ich da liege, mit den Zähnen knirsche und von dem Tag träume, an dem sie nackt durch die Straßen jeder britischen Stadt paradieren muss, während die Menge 'Schande!' skandiert und sie mit Exkrementen bewirft", schrieb Clarkson in seinem Artikel, der mehr als 20.000 Beschwerden beim britischen Presserat nach sich zog.

Entschuldigt hat sich Jeremy Clarkson seither gleich mehrfach - so auch noch einmal am Montag via Instagram, wo er versprach, künftig vorsichtiger mit seinen Aussagen sein zu wollen. "Es tut mir wirklich leid. Von den Ballen meiner Füße bis zu den Follikeln auf meinem Kopf. Ich nehme die Hände hoch", schrieb der Moderator. "Das ist ein Mea Culpa mit Glocken dran."

Sein baldiges Aus bei Prime Video konnten diese neuerlichen Aussagen nicht verhindern. Vor acht Jahren hatte Clarkson bereits seinen Job bei der BBC verloren, nachdem er den "Top Gear"-Produzenten Oisin Tymon geschlagen hatte. Zusammen mit seinen Kollegen Richard Hammond und James May war er seither für die "Grand Tour" bei Amazon im Einsatz. Laut "Variety" soll das Format nach den Specials enden.