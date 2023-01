Nachdem die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft die Hauptrunde erreicht hat, haben sich ARD und ZDF nun auf die Verteilung der Spiele geeinigt. Demnach werden in den kommenden Tagen zwei Livespiele im Ersten zu sehen sein und eines im ZDF.

Los geht es am Donnerstag ab 17:45 Uhr mit der Übertragung der Begegnung zwischen Deutschland und Argentinien im Ersten. Nach dem überzeugenden dritten Sieg in der Vorrunde gegen Algerien startet das deutsche Team als Gruppensieger in die Hauptrunde. Argentinien ist dabei der vermeintlich leichteste Gegner - ein Sieg sollte also Pflicht sein, wenn Deutschland das Viertelfinale erreichen will.

Die schwierigste Aufgabe wartet dann zum Abschluss der Hauptrunde am kommenden Montag ab 20:15 Uhr mit dem Spiel gegen die Norweger, die in der Vorrunde ebenfalls drei Siege einfahren konnten. Durch die Live-Übertragung beginnt "Hart aber fair" an diesem Abend erst um 22:15 Uhr. Das ZDF wird derweil am Montag darauf verzichten, die eigentlich geplante Krimi-Erstausstrahlung "Unter anderen Umständen - Für immer und ewig" zu zeigen. Stattdessen läuft um 20:15 Uhr eine Wiederholung der Krimireihe mit Natalia Wörner.

Zudem verschiebt der Mainzer Sender am Samstagabend den Krimi "Friesland - Artenvielfalt" auf Mittwoch, den 22. Februar. Grund dafür ist auch hier die Handball-WM: Das ZDF überträgt nämlich am Samstag ab 20:15 Uhr das zweite Hauptrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Im Zuge dessen beginnt das "Aktuelle Sportstudio" ausnahmsweise schon um 22:15 Uhr.