Der neue ARD-Vorsitzende Kai Gniffke sucht den Kontakt zum jungen Publikum. Helfen soll dabei ein Format mit dem Titel "Fragt, was ihr wollt!", das in der kommenden Woche auf den Instagram-Kanälen von SWR3 und der ARD zu sehen sein wird. Gniffke will sich darin live den "Fragen der Community" stellen, wie es heißt.

SWR3-Moderator Constantin Zöller moderiert die Session, in der alle Interessierten ihre Fragen rund um die ARD und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk loswerden können. Übertragen wird der Talk am Dienstag, 24. Januar ab 18:00 Uhr. Bereits vorab besteht die Möglichkeit, Fragen über die beiden Instagram-Kanäle einzuschicken.

"Die ARD ist für die Menschen da und genau deshalb möchte ich in den offenen Dialog gehen", sagt Gniffke. "Was bewegt das Publikum? Was möchten die Leute wissen, was trifft auf Unverständnis? Da kann auch Kritik kommen, der ich mich gerne stelle. Denn mir ist es wichtig, mich mit den Menschen auszutauschen, für die wir Programm machen."