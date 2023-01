am 19.01.2023 - 16:52 Uhr

"Wenn das ZDF in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts anerkennend 'Unterhaltungsdampfer' genannt wurde, war Wolfgang Penk sicher der Kapitän." Mit diesen Worten würdigt ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke den ehamligen Unterhaltungschef des Senders, der am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in Bad Zwischenahn gestorben ist.

Wolfgang Penk prägte die deutsche Fernsehunterhaltung insbesondere nachhaltig. Er war an der Entwicklung von "Wetten, dass..?" beteiligt - und unter seiner Ägide fiel auch die Entscheidung, Thomas Gottschalk als Elstner-Nachfolger die Moderation anzuvertrauen. Auch "Das Traumschiff", "Die Schwarzwaldklinik" oder "Das Erbe der Guldenburgs" fielen in seinen Verantwortungsbereich - viele Formate, die entweder bis heute im Programm sind oder die man zumindest bis heute mit dem ZDF verbindet, wurden von ihm als Redaktionsleiter im ZDF-Bereich Show, als Hauptredaktionsleiter oder als Verantwortlicher für den Bereich Unterhaltung Wort des ZDF zum Erfolg geführt.

Seine Karriere im ZDF begann er dabei bereits in den ersten Tagen des Senders - zwischen 1963 und 1967 war er als Produktionsassistent für öffentliche Veranstaltungen und Shows tätig. Während seiner anschließenden Zeit beim Südwestfunk in Baden-Baden, wo er ebenfalls erfolgreiche Showreihen wie "Die Montagsmaler" aus der Taufe hob, kehrte er 1981 zum ZDF zurück. 1991 machte er sich mit einer eigenen Produktionsfirma selbständig und produzierteweiter vor allem große Shows fürs deutsche Fernsehen.