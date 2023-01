am 22.01.2023 - 08:40 Uhr

Über viele Jahre hinweg stand der Sonntagabend bei ProSieben für Blockbuster. Doch weil Doppel-Senderchef Daniel Rosemann die Kino-Hits inzwischen zu Sat.1 geschoben hat, um den schwächelnden Sender zu stärken, müssen bei ProSieben Alternativen her. Erst recht nach dem Super Bowl, wenn der Abend nicht mehr mit Football gefüllt werden kann.

In der Hoffnung, dem Sendeplatz nach dem "Local Hero"-Flop im vorigen Herbst neue Impulse geben zu können, greift Rosemann jetzt zu einem überraschenden Mittel - und will ab Februar mit einem der erfolgreichsten Show-Neustarts der letzten Jahre am hart umkämpften Sonntagabend punkten. Wie ProSieben gegenüber DWDL.de bestätigte, rückt der Quoten-Hit "Wer stiehlt mir die Show?" ab dem 19. Februar vom Dienstag auf den Sonntag.

Sechs Wochen lang zeigt ProSieben das Quiz, das bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, somit unter anderem in Konkurrenz zum "Tatort" und "Kitchen Impossible". In der neuen Staffel wollen Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Musiker Sido und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz den Job von Moderator Joko Winterscheidt ergattern.

"Im Februar zeigen wir an unserem neuen ProSieben-Sonntag etwas Vertrautes", sagt ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler. "Jasna Fritzi Bauer, Sido, Bill Kaulitz und eine Zuschauerin oder ein Zuschauer versuchen Joko Winterscheidt dann die Show zu stehlen. Damit zeigen wir eine der erfolgreichsten ProSieben-Eigenproduktionen am Sonntag zur Primetime."

Im Schnitt mehr als 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hatte die vierte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" im vorigen Sommer am Dienstagabend erzielt und sich damit nun für die Beförderung auf den wichtigsten TV-Abend der Woche empfohlen. Dass die Produktion von Florida TV auf diesen Sendeplatz wechselt, hängt aber auch damit zusammen, dass der ursprüngliche Plan, Promis in unterschiedlichen Formaten auf Weltreise zu schicken, zunächst nicht funktionierte. Die erste Folge von "Local Hero" hatte im September kaum mehr als drei Prozent Marktanteil erzielt.

Neben weiteren Folgen von "Local Hero" hatte ProSieben ursprünglich auch noch die Formate "Mission: Job Unknown", "World Most Dangerous Roads" und "Country Challenge" angekündigt, die bislang auf ihre Ausstrahlung warten. Ob sie tatsächlich wie geplant am Sonntagabend auf Sendung gehen werden, ist aktuell nicht bekannt. Ein Sendersprecher äußerte sich dazu auf DWDL.de-Nachfrage nicht.