am 22.01.2023 - 09:58 Uhr

'Time to say goodbye' hieß es an diesem Wochenende für Moderatorin Andrea Ballschuh. Sie präsentierte letztmals die MDR-Quizsendung "Quickie - das schnelle Quiz". Im Frühjahr soll die schon seit 2005 laufende Produktion dann fortgesetzt werden – nicht nur mit neuer Moderatorin, sondern auch mit neuem Design. Die Ballschuh-Nachfolgerin kommt vom Radio: Sarah von Neuburg moderiert eigentlich die Morningshow bei der Popwelle MDR Jump, stellt künftig im Fernsehen aber auch Fragen.

Zudem soll von Neuburg im Radio auch die Werbetrommel für das Ratespiel rühren. Kommende Woche startet der Radiosender jeden Morgen gegen 6:10 Uhr den "MDR Jump Quickie", bei dem Hörerinnen und Hörer um eine Teilnahme am TV-Quiz spielen. Es gilt, drei Fragen richtig zu beantworten. In der TV-Sendung sollen obendrein ab Frühjahr nicht mehr nur Fragen gestellt werden, die sich um Mitteldeutschland drehen, stattdessen wird fortan Wissen rund um den gesamten Osten Deutschlands abgefragt.



Bis Sarah von Neuburg und das neue Sendungsdesign starten, plant der MDR mit Best-Ofs von "Quickie" – wie üblich am Samstag ab 19:50 Uhr.