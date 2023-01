© Privat

Rothblum sagt: "Ich bin überzeugt, dass ich meine Erfahrung und mein Wissen gewinnbringend bei Ziegler Film einbringen kann." Ziegler Film hat vier Firmensitze. In Berlin und Köln liegt die Geschäftsführung in den Händen von Barbara Thielen, in Baden-Baden in denen von Marc Müller-Kaldenberg, Rothblum kümmert sich nun um die Münchner Belange.