am 23.01.2023 - 19:37 Uhr

Dass der ARD-Hauptstadtjournalist Michael Stempfle als Sprecher ins Bundesverteidigungsministerium wechseln wird, sorgte am Montag für Aufsehen - innerhalb und außerhalb der ARD. Das hängt auch damit zusammen, dass Stempfle noch vor sechs Tagen eine bemerkenswert freundliche Analyse des neuen Verteidigungsministers Boris Pistorius auf "tagesschau.de" veröffentlichte (DWDL.de berichtete).

Auf DWDL.de-Nachfrage stellte Stempfle am Montagabend klar, dass die Gespräche über seinen Seitenwechsel erst nach der Veröffentlichung seines Artikels geführt worden sind. "Das Gespräch mit Minister Pistorius war Donnerstagabend. Die Entscheidung ist Samstagabend gefallen", sagte Stempfle. "Es gab keinen Kontakt mit dem Verteidigungsministerium zu einer möglichen Stelle vor Veröffentlichung meines Kommentars."

Zugleich räumte er ein, dass der Zeitraum "natürlich sehr knapp" sei. Allerdings komme mit einem neuen Minister oder einer neuen Ministerin in der Regel auch eine neue Sprecherin oder ein neuer Sprecher. "Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist es für mich wichtig, möglichst von Anfang an dabei zu sein. Daher konnte ich nicht sagen: 'Lassen Sie uns lieber drei Monate warten'", begründet Michael Stempfle seine sehr äußerst kurzfristige Entscheidung. "Dementsprechend habe ich auch heute, am Montag den 23.1.23, sofort meine Kündigung beim SWR eingereicht."

Auch der SWR hatte zuvor auf Nachfrage von DWDL.de erklärt, dass Michael Stempfle den Sender an diesem Montag über die Beendigung seines Arbeitsvertrages informiert habe. Zuvor habe man dazu keine Informationen gehabt. Zugleich teilte der SWR mit, dass Stempfles Artikel über seinen künftigen Chef auf "tagesschau.de" aus Transparenzgründen nun mit dem Hinweis versehen werde, dass der Journalist zu diesem Zeiptunkt noch Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio war.

Wann genau Michael Stempfle seine neue Aufgabe im Verteidigungsministerium antreten wird, steht indes noch nicht fest. In einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung des Ministeriums hieß es, dass der Zeitpunkt des Wechsels derzeit abgestimmt werde. Auch Stempfle betont, dass er den genauen Zeitpunkt noch nicht wisse. Doch es könnte schnell gehen: "Möglicherweise schon in den nächsten Tagen", sagt der künftige Pistorius-Sprecher gegenüber DWDL.de.