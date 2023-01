Die inzwischen komplett zu Will und Jada Pinket Smiths Unternehmen Westbrook gehörende Vertriebsfirma Telepool, zu der auch die Marke Global Screen gehört, hat eine neue Chefin: Yoko Higuchi-Zitzmann wurde mit Wirkung zum 1. März zur neuen CEO ernannt. Für sie ist es eine Rückkehr in den Bereich des Film- und Serienvertriebs, in dem sie bis 2009 schon tätig war - darunter das letzte Jahr bereits als Head of Acquisition & Sales bei Telepool. 2010 wechselte sie dann auf Produzentinnenseite und war zunächst für Ziegler Film, dann die Letterbox Filmproduktion und seit Februar vergangenen Jahres nun für Pantaleon Films tätig.

Bei LinkedIn kommentiert sie ihren Wechsel so: "Mit dem Einstieg bei Telepool kehre ich zu meinen Wurzeln des Film- und Serienvertriebs zurück, nun jedoch auf globaler Ebene und mit dem Skillset, das ich als Produzentin in den letzten Jahren aufgebaut habe. Der globale Unterhaltungsmarkt war nie so sehr im Umbruch wie derzeit. Telepool als einer der führenden Europäischen Vertriebs- und Lizenzhandelsfirmen als CEO durch diese Entwicklung zu führen und das Unternehmen zusammen mit Westbrook weiter zu entwickeln und neue Geschäftsfelder zu erobern, ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue."

Nach der Übernahme durch Westbrook wurde Telepool zunächst von Jan Frouman geführt. Nach dessen Ausscheiden waren zuletzt vier Geschäftsführer für das Unternehmen verantwortlich: Kevin McDonald, Isabel Schnitzer, Andreas Gienger und Daniela Pander. Westbrook-CEO Kosaku Yada erklärte nun zur Verpflichtung von Yoko Higuchi-Zitzmann: "Yoko bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Produktion und dem Vertrieb von Inhalten auf globaler Ebene mit zu Telepool. Als CEO von Telepool wird Yoko die beeindruckende Arbeit unterstützen, die das Telepool-Team bereits geleistet hat, um internationale Inhalte nach Deutschland und lokale Inhalte in die Welt zu bringen. Sie wird die Entwicklungs- und Produktionskapazitäten von Telepool erweitern und Westbrooks Reichweite in den europäischen Märkten weiter ausbauen und uns dabei helfen, ein führendes, unabhängiges, globales Content-Studio aufzubauen."

Nicolas Paalzow, CEO der Pantaleon Films-Mutter Pantaflix, sagt zu ihrem Abschied dort: "Yoko hat in ihrer Zeit als Geschäftsführerin der Pantaleon Films wichtige Initiativen angestoßen und vor allem im Development neuer Stoffe wichtige Impulse gesetzt, von denen wir in den nächsten Monaten profitieren werden. Nun verlieren wir eine hochprofessionelle und menschlich geschätzte Kollegin. Aber ihren Wunsch - nach Jahren auf der Produzentenseite - wieder zum Vertrieb zu wechseln, akzeptieren und verstehen wir und wünschen ihr deshalb für ihre berufliche Zukunft nur das Allerbeste."