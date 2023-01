Jörg Thadeusz ist künftig auch bei Phoenix zu sehen. Der Radio- und Fernsehmoderator wird ab sofort Teil des Interview-Teams der Sendung "Phoenix persönlich". Seine Premiere feiert der 54-Jährige bereits an diesem Freitag: Um 18:00 Uhr wird er den früheren US-Botschafter John Kornblum anlässlich dessen 80. Geburtstags als Gesprächsgast empfangen.

Neben Jörg Thadeusz verstärkt auch Phoenix-Moderator Alexander Kähler das Team der Sendung. Darüber hinaus führen Phoenix-Programmgeschäftsführerin und Eva Lindenau und Inga Kühn, Leiterin der Phoenix-Gesprächsredaktion, im wöchentlichen Wechsel durch das Talk-Format, in dem im vorigen Jahr unter anderem der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, ZDF-Kriegsreporterin Katrin Eigendorf und der Pianist Igor Levit zu Gast waren.

Nach der TV-Premiere am Freitagabend gibt es am Samstag um Mitternacht sowie am Sonntag um 11:30 Uhr Wiederholungen von "Phoenix persönlich" zu sehen. Online first ist das halbstündige Gespräch wöchentlich auf phoenix.de sowie im YouTube-Kanal des öffentlich-rechtlichen Senders abrufbar, ehe die Sendung danach auch in den Mediatheken von ARD und ZDF zu finden ist.