Für "Im Westen nichts Neues" könnte es ein ganz großer Triumphzug bei den diesjährigen Preisverleihungen werden. Nachdem die Neuauflage des Klassikers unter dem internationalen Titel "All Quiet on the Western Front" vergangene Woche mit gleich 14 Nominierungen die BAFTA Film Awards anführte, ist der deutsche Beitrag für die diesjährige Oscar-Verleihung auch dort ganz groß im Rennen - und zwar längst nicht nur in der Kategorie Bester internationaler Film.

Auch in der Königskategorie "Best Picture" ist "All Quiet on the Western Front" nominiert - als erster deutscher Film überhaupt - und tritt darin gegen "Avatar: The Way of Water", "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Everything everywhere all at once", "The Fabelmans", "Tár", "Top Gun: Maverick", "Triangle of Sadness" und "Women Talking" an.

Dazu kommen Nominierungen in den Kategorien Cinematography (James Friend), Makeup and Hairstyling (Heike Merker, Linda Eisenhamerová), Music (Original Score) (Volker Bertelmann), Production Design (Christian M. Goldbeck, Ernestine Hipper), Sound (Viktor Prášil, Frank Kruse, Markus Stemler, Lars Ginzel, Stefan Korte), Visual Effects (Frank Petzold, Viktor Müller, Markus Frank, Kamil Jafar) und Writing (Adapted Screenplay) (Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell).

Mehr Nominierungen als "All Quiet on the Western Front" konnte nur "Everything Everywhere All at Once" (insgesamt 11) auf sich vereinen, ebenfalls neun Nominierungen gab's für "The Banshees of Inisherin". Um den Preis als bester Schauspieler konkurrieren diesmal Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal und Bill Nighy, bei den Schauspielerinnen sind Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams und Michelle Yeoh nominiert.

Für Netflix war "Im Westen nichts Neues" auch in Sachen Nutzung ein Erfolg. Innerhalb der ersten 28 Tage nach Veröffentlichung kamen knapp über 101 Millionen Streaming-Stunden zusammen, damit rangiert der Film auf der Netflix-eigenen Rangliste der nicht-englischsprachigen Filme auf Platz 4. Angeführt wird diese Liste von "Troll" mit knapp über 155 Millionen Stunden.