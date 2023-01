Der mit 5.000 Euro dotierte Bert-Donnepp-Preis für Medienpublizistik geht in diesem Jahr an die Journalistin, Podcasterin und Autorin Alice Hasters sowie den Freien Medienjournalisten und TV-Kritik Tilmann P. Gangloff. Der Preis wird seit 1991 vom Verein der Freunde des Adolf-Grimme-Preises gestiftet und wird in diesem Jahr am 1. Februar im Rahmen des "Bergfests" der Jury-Woche des Grimme-Preises zum nunmehr 32. Mal verliehen.

Alice Hasters, so die Jury in ihrer Begründung, "ist nicht nur eine versatile und genaue Kultur- und Medienjournalistin, deren kluge Podcasts und Veröffentlichungen sämtliche relevanten Themen abbilden". Vielmehr trage sie "mit ihren Bemühungen, Diskriminierungen von PoC in Deutschland und weltweit sichtbarer zu machen und Weiße für strukturellen Rassismus und Mikroaggression zu sensibilisieren, einen großen und relevanten Teil zu einer gerechteren Gesellschaft bei", auch in der Mediengesellschaft.

Tilmann P. Gangloffs Fernseh- und Filmkritiken zeugten indes "nicht nur von großer Sachkenntnis, sondern auch von Wertschätzung und kritischer Zuneigung zum Metier", erklärte die Jury. "Wer seine Film- und Fernsehkritiken liest, wird feststellen, dass er sich nie die vorgefertigten Texte der Fernsehanstalten und PR-Agenturen zu eigen macht oder daran anlehnt. Es ist beeindruckend, wie er ein Werk seziert, Dramaturgie und Struktur offenlegt, auch mit Blick auf Details, die einem oberflächlichen Betrachter entgehen würden."