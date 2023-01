am 24.01.2023 - 17:56 Uhr

Nachdem die erste Staffel von "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" im vorigen Jahr bei RTL kein Erfolg war, das Reality-Format bei RTL+ aber trotzdem viele Fans fand, soll die zweite Staffel nun bekanntermaßen ausschließlich auf der Streaming-Plattform zu sehen sein - mit einer Ausnahme. Wie jetzt bekannt wurde, wird zumindest die Auftakt-Folge auch im Free-TV gezeigt.

Konkret läuft die erste von zehn neuen Folgen von "Prominent getrennt" am Samstag, den 4. März um 0:10 Uhr bei RTL. Auf diese Weise soll die zweite Staffel der Seapoint-Produktion wohl noch zusätzlich angeschoben werden. Bei RTL+ erfolgt die Ausstrahlung der Show bereits ab dem 21. Februar.

In dem Format kämpfen getrennte Paare in einer Villa in Südafrika gemeinsam um 100.000 Euro. Dafür müssen sie alte Gräben schließen, sich gegenseitig vertrauen und beweisen, dass sie als Ex-Paar zusammenarbeiten können. Dabei stellen sie sich nicht nur der Konkurrenz, sondern auch der gemeinsamen Vergangenheit. Außerhalb der Villa, ganz ohne Ablenkung und die neugierigen Blicke der anderen, verbringen die Ex-Paare noch einmal "Zeit zu zweit" und stehen einander Rede und Antwort.

Bei RTL war die erste Staffel von "Prominent getrennt" im vergangenen Jahr nach vier Folgen vorzeitig aus dem Primetime-Programm genommen worden. Der Auftakt hatte damals noch mehr als elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt, danach ging es auf weniger als acht Prozent nach unten.