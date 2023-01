Seven.One Entertainment Group und Sony Pictures haben sich auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit verständigt und ihren einen neuen Rechte-Deal vereinbart. Der Vertrag bietet dem Konzern auf aktuelle Kinofilme, neue Serien und die Library von Sony Pictures. Neben den Ausstrahlungsrechten für die Free-TV- und Pay-TV-Sender von ProSiebenSat.1 in Deutschland und Österreich beinhaltet der Vertrag auch eine digitale Auswertung für Streaming-Plattformen Joyn und Zappn. Letztere ist in Österreich aktiv. Über die Laufzeit des Deals wurde nichts bekannt.

Teil des Portfolios sind aktuelle und zukünftige Kinofilme wie "Bullet Train" mit Brad Pitt, die Verfilmung des weltweiten Bestsellers "Der Gesang der Flusskrebse", das Actiondrama "The Woman King" mit Viola Davis oder die Marvel-Filme "Spider-Man: Across the Spider-Verse" und "Kraven the Hunter". Diese Titel werden ihre deutsche Free-TV-Premiere auf einem Sender der Seven.One Entertainment Group feiern. Dazu kommen Erstausstrahlungsrechte an der neuen Serie "Three Pines" mit Alfred Molina und an der ITV-Thrillerserie "Without Sin", aber auch Klassiker wie "Men in Black", "Hotel Transsilvanien" oder "Wer ist hier der Boss?".

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass sich ProSiebenSat.1 auch die Free-TV-Rechte an 25 "James Bond"-Filmen gesichert hat (DWDL.de berichtete). Zuletzt lagen die Rechte bei RTL Deutschland, wo vor allem Vox und Nitro die 007-Filme in hoher Schlagzahl wiederholten. Im Zuge der Vereinbarung mit MGM erhält ProSiebenSat.1 darüber hinaus auch Zugriff auf Film-Klassiker, darunter "Das Schweigen der Lämmer", "Terminator", "Die glorreichen Sieben" sowie die komplette "Rocky"-Reihe.