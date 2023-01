am 25.01.2023 - 15:41 Uhr

Nach zuletzt nur noch sechseinhalb Prozent Zielgruppen-Marktanteil am Sonntagnachmittag bekommen die ausstehenden zwei Folgen der noch recht jungen RTL-Sendung "Superklein" mit sofortiger Wirkung einen neuen und auch noch unprominenteren Sendeplatz. Schon ab kommenden Sonntag, 29. Januar, ist die Miniaturmeisterschaft mit Wigald Boning bereits morgens ab 8:30 Uhr im RTL-Programm vertreten. Durch diese Verschiebung kommt es zu weiteren Zeitanpassungen im RTL-Line-Up am Sonntag.

Vox wird indes ab dem 19. Februar drei neue Folgen seiner Produktion "Ab in die Ruine" zeigen. Zu sehen sind diese jeweils am Sonntagvorabend ab kurz nach 18 Uhr. In dem Format werden erneut Immobilien renoviert und umgebaut.