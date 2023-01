Im Februar muss sich der österreichische Schauspieler Florian Teichtmeister wegen des Besitzes von 58.000 kinderpornografischen Bildern und Videos vor Gericht verantworten. Teichtmeister ist geständig, kooperiere schon seit 2021 mit Behörden und werde sich schuldig bekennen, hieß es in einer anwaltlichen Erklärung Mitte Januar.

Zumindest solange das Verfahren läuft, soll Teichtmeister im ZDF nicht zu sehen sein, auch nicht in Wiederholungen, erklärte der Sender nun gegenüber der "Süddeutschen Zeitung". Einen ähnlichen Schritt hatte auch schon der ORF angekündigt. Wie es danach weiter geht, will man nach Abschluss des Gerichtsverfahrens entscheiden.

In der kommenden Folge der Reihe "Die Toten von Salzburg", in der Teichtmeister seit 2016 mitspielte, wäre Teichtmeister ohnehin nur am Rande zu sehen gewesen. Die fragliche 40-sekündige Schluss-Szene mit ihm sei herausgeschnitten worden. Eigentlich hätte die Folge am heutigen Mittwoch im ZDF laufen sollen, sie entfällt aber nun aufgrund der Handball-Übertragung. Einen Ersatztermin gibt es bislang noch nicht.