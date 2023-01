Mit einem reichlich fragwürdigen Spruch und somit eben solchen Mitteln hat RTL in den zurückliegenden Tagen viel Aufmerksamkeit für seine Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" generiert. Eine weitere Casting-Episode der Produktion lief am Mittwochabend um 20:15 Uhr, stand vorab aber schon bei RTL+ zum Abruf bereit. Und in jener RTL+-Version fragte Chefjuror Dieter Bohlen eine 22 Jahre alte Kandidatin, die vorher unter anderem schon im Reality-Format "Ex on the Beach" mitmischte: "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?"

Genau dieser Satz war jedoch im linearen Fernsehen und entgegen RTL-Angaben gegenüber der "Bild"-Zeitung am Mittwochabend nicht mehr Teil der Folge. Übriggeblieben in der TV-Ausstrahlung ist lediglich die Bohlen-Äußerung, einen solchen "Schrott" nicht zu gucken. Sie wurde also doch entfernt, die Szene die fragwürdige Schlagzeilen machte. Eine Last-Minute-Korrektur, die die Frage aufwirft, wer sie zuvor für eine gute Idee hielt - wo doch nach einem Jahr Pause sowohl Dieter Bohlen als auch RTL sich nach eigenen Angaben weiterentwickelt haben. Eine Antwort von RTL steht noch aus.

Die Szene mit Kandidatin Jill zeigt jedoch, in welche Richtung "DSDS" mit der 20. Staffel 20 wieder gedreht ist – eine Richtung, die RTL vor Staffel 19 nicht mehr wollte und daher mit Florian Silbereisen einen gänzlich anderen Charakter verpflichtete. Doch da sanken die Quoten. Das Bohlen-Comeback im Staffelstart bescherte RTL über 20 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen – Werte von denen die Silbereisen-Staffel stets weit entfernt war. Vergangenen Samstag und nun auch am Mittwoch musste das Casting-Format gegen Live-Handball im öffentlich-rechtlichen Programm antreten; für eine stichfeste Zwischenbilanz der Reichweiten der Jubiläumsstaffel ist es also noch zu früh.