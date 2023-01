am 26.01.2023 - 10:50 Uhr

High View und SES Germany bauen ihre Zusammenarbeit aus: Deluxe Music bekommt dort vier weitere Ableger. Deluxe Dance by Kontor bringt dann aktuelle Dance-Hits bis zu Club-Classics und exklusive DJ-Sets, bei Deluxe Flashback liegt der Schwerpunkt auf Musik aus den 90er und 00er Jahren, Deluxe Rap bietet dem HipHop eine Heimat und Deluxe Rock soll Rockfans mit Klassikern bis zu aktuellen Rock-Hits bedienen. Offizieller Startschuss ist der 1. Februar, die Sender sind aber bereits aufgeschaltet worden.

"Der Free-TV Launch der vier neuen Musiksendern ist für High View ein weiterer wichtiger Schritt für den Ausbau der Vermarktung und des Musikangebotes. Deluxe Music ist für das deutsche Publikum und den großen Bildschirm gemacht. Der Satellit ermöglicht es uns, mit mehr als 17 Millionen TV-Haushalten knapp die Hälfte der deutschen TV-Zuschauer zu erreichen. Er ist somit essenziell für den Markenaufbau und um relevante, planbare und messbare Reichweite für unsere Partner aufzubauen. Wir freuen uns über die Chance mit Deluxe Dance by Kontor, Deluxe Flashback, Deluxe Rock und Deluxe Rap die Vermarktung und die Marke Deluxe Music mit starken Partnern an unserer Seite weiter auszubauen", sagt Ulrike Unseld, die die Vermarktung und das Musikportfolio bei High View verantwortet. Christoph Mühleib, Geschäftsführer von SES Germany lobt Deluxe als eine der "relevantesten Musikmarken in Deutschland", die das Unterhaltungsangebot mit den neuen Ablegern nun "bunter, lauter, vielfältiger" mache.

Im vergangenen Jahr erreichte Deluxe Music einen Marktanteil von 0,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zuletzt war der Marktanteil damit rückläufig, 2020 lag der Marktanteil in der Altersgruppe 14-49 noch bei 0,7 Prozent.