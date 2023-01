Es war eine Hoffnung, die nur von kurzer Dauer war. Knapp sechs Prozent Marktanteil hatte die von Endemol Shine Germany kommende neue Vox-Produktion "Genial gedacht?! Der Tüftlercheck" am 22. Januar mit ihrer dritten Folge in der klassischen Zielgruppe erreicht. Am zurückliegenen Sonntag ab 19:10 Uhr fielen die Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen dann wieder auf unter vier Prozent. Zu wenig für die Ansprüche von Vox, weshalb schon am kommenden Sonntag am Line-Up geschraubt wird. "Genial gedacht?!" soll erst einmal nicht mehr ausgestrahlt werden.

Stattdessen setzt Vox ab dem 5. Februar auch auf dem 19:10-Uhr-Sendeplatz auf "Die Autodoktoren". Von der Sendung soll zudem, wie vorher schon geplant, auch um 18:10 Uhr eine frische Folge zu sehen sein. Die zusätzliche Ausgabe hat Folgen in der Woche darauf. Am zweiten Februar-Sonntag wird neben der sechsten Episode der zweiten Staffel um 18:10 Uhr um 19:10 Uhr eine Ausgabe aus der ersten Staffel wiederholt.



Für den 19. Februar hatte Vox ohnehin schon den Start der dreiteiligen neuen Staffel von "Ab in die Ruine!" in Aussicht gestellt. Wann und ob "Genial gedacht?!" nochmals ins Vox-Programm kommt, ist unklar. In der Produktion stehen Tüftlerinnen und Tüftler, die ihre Erfindungen von Anni Dunkelmann, bekannt unter anderem aus "Auto Mobil", und "Hot oder Schrott"-Experte Detlef Steves testen lassen wollen, im Mittelpunkt.