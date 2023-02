Nachdem die ersten drei Staffeln von "LOL: Last One Laughing" ja noch im Halbjahresrhythmus veröffentlicht wurden, hat Prime Video die Dosis inzwischen reduziert und schickt das Format nur noch einmal im Jahr auf Sendung. Im April geht das Format, in dem die Beteiligten sechs Stunden lang in einem Raum verbringen müssen, ohne zu lachen, nun aber in die vierte Runde.

Nun hat man die komplette Besetzung bekannt gegeben. So wird diesmal Joko Winterscheidt mit an Bord sein, der eigentlich schon für die dritte Staffel vorgesehen war, dann aber aufgrund einer Corona-Infektion passen musste. Ebenfalls zum ersten Mal mit dabei sind Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Michael Mittermeier, Elton sowie Jan van Weyde. Martina Hill und Hazel Brugger stellen sich der Herausforderung, andere zum lachen zu bringen und selbst nicht zu lachen, bereits zum zweiten Mal, Max Giermann und Kurt Krömer sind sogar zum dritten Mal mit an Bord.

Spielleiter bleibt unverändert Michael "Bully" Herbig, der im Control Room die Mimik der Kandidaten beobachtet und beim Ansatz eines Lachens den roten Buzzer betätigt. Wer als letzter übrig bleibt, dem winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das dann für einen vom Gewinner oder der Gewinnerin ausgesuchten guten Zweck gespendet wird.

Produziert wird "LOL: Last one Laughing" in Deutschland von Constantin Entertainment, Produzent ist Otto Steiner, Producerin ist Anna Knieper. Das Format basiert auf dem japanischen Original "Hitoshi Matsumoto presents Documental". Prime Vdieo hat das Format inzwischen in zehn weiteren Ländern lokal adaptiert.