am 02.02.2023 - 14:12 Uhr

2017 holte RTLzwei das britische Dating-Format "Naked Attraction" nach Deutschland und erzielte damit anfänglich große Erfolge: Die Marktanteile der ersten Folgen lagen in der Zielgruppe im zweistelligen Bereich. Aufsehen erregte man mit dem Konzept, dass die dating-willigen Kandidaten bzw. Kandidatinnen in dem Format völlig nackt auftraten. Dabei bekommt weder das Publikum noch der Single, der auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin ist, sofort den kompletten Körper zu sehen, stattdessen stehen sie in Boxen, durch die einzelne Körperteile nach und nach enthüllt werden - und das Gesicht erst zu allerletzt.

Das anfängliche Quotenniveau konnte in den folgenden Staffeln zwar nicht gehalten werden, gut fielen die Werte aber weiterhin aus. Trotzdem war nach vier Staffeln im Jahr 2020 Schluss. Danach fanden sich immer wieder Wiederholungen des Formats im Programm, im vergangenen Jahr zeigte RTLzwei einige Folgen des englischen Originals. Neue Episoden ließ man aber nicht mehr produzieren.

Doch nun hat man sich bei Warner Bros. Discovery die Rechte am Format für den eigenen Streamingdienst Discovery+ gesichert und lässt neue Folgen produzieren, die dann im Herbst 2023 ihre Premiere feiern sollen. Präsentiert werden sie von Julian F.M. Stoeckel - übrigens der erste männliche Host des Formats. Und nicht nur der Moderator wechselt, man will auch eine "neue Tonalität" in die Sendung bringen.

"'Naked Attraction' ist bei unseren d+ Kollegen im europäischen Raum bereits ein voller Erfolg und wir freuen uns sehr, das Format in diesem Jahr auch zu discovery+ nach Deutschland zu holen und die Sendung angelehnt an das englische Original mit jeder Menge Humor und Augenzwinkern auf etwas andere Art zu erzählen", sagt Marion Rathmann, Programmchefin von WB Discovery in Deutschland. "Dating auf eine außergewöhnliche, aufregende und zugleich behutsame und positive Art zu zeigen, ist uns wichtig. Mit Julian F.M. Stoeckel haben wir für die Sendung genau den richtigen Moderator gefunden, der sich der Thematik mit viel Einfühlungsvermögen, Witz und Charme annimmt."

Produziert wird das Format auch für den neuen Abnehmer von Tower Productions, Georg Schierl ist bei WBD als Producer für das Format verantwortlich. Wer vor laufenden Kameras die Hüllen fallen lassen will, kann sich dafür aktuell noch bewerben.