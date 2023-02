Tierisch wird in den kommenden Wochen bei Vox und RTL Up. Vox hat für den 25. Februar am Samstagvorabend ab 19:10 Uhr den Start der inzwischen bereits elften Staffel von "Die Pferdeprofis" in Aussicht gestellt. Acht neue Folgen des Formats mit einem neuen Coaching-Trio sollen dann starten. "Die Pferdeprofis", das sind neuerdings Kenzie Dysli, sie ist vor allem in der Freiheitsdressur eine bekannte Pferde-Expertin. Uwe Weinzierl hat sich vor einigen Jahren mit reichlich Erfahrung als selbstständiger Horsemanship-Trainer in seinem eigenen Pferdeparadies in Mecklenburg niedergelassen. Der jüngste im Bund ist Niklas Ludwig, der unter anderem auf Western-Turnieren unterwegs ist. Katja Schnabel und Bernd Hackl tauchen erstmal nicht mehr auf. Die zehnte Staffel, die 2022 lief, fiel trotz eines starken Schlussspurtsm mit damals über acht Prozent bei 14-49 im Schnitt unter die Sechs-Prozent-Marke. Mina TV produziert.

Ebenfalls neu ist übrigens der Sendeplatz einer weiteren Folge des Vox-Primetime-Formats "Die Hitwisser". Eine frische Episode wird am 25. Februar samstags zur besten Sendezeit und dann auch primetimefüllend gesendet.



RTL Up hat indes die Rückkehr von "Die Hundefriseure" ins Programm in Aussicht gestellt. Erstmals läuft die Produktion aber zu prominenter Uhrzeit. Im Dezember waren alle nun wieder anstehenden Folgen schon nachts gezeigt worden. Nun plant der Sender die Ausstrahlung mittwochs um 21:10 Uhr. In insgesamt sechs Ausgaben wird in dem Format der Arbeitsalltag von Menschen begleitet, die Hunde frisieren. "Neben Waschen, Schneiden, Föhnen werden Krallen gestutzt, Ohrhaare gezupft und Zecken gezogen. Auch besondere Stylingwünsche werden mit Farbe, Kamm und Schere formvollendet umgesetzt", heißt es in einem Pressetext des Senders.