Harald Freiling ist am Freitag zum neuen Vorsitzenden des HR-Rundfunkrats gewählt worden. Er ist schon seit 2001 Mitglied des Gremiums und ist von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) entsandt. Miriam Dangel wurde zur stellvertretenden Rundfunkratsvorsitzenden gewählt. Daneben wählte auch der HR-Verwaltungsrat in seiner Sitzung am Freitag seinen neuen Vorsitzenden: Hier übernimmt Hejo Manderscheid, der schon seit 2016 dem Gremium angehört und zuvor von 2012 bis 2016 als Vertreter der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände im HR-Rundfunkrat saß. Kristin Gesang, die von den Beschäftigten des Hessischen Rundfunks in den Verwaltungsrat gewählt wurde, bleibt stellvertretende Vorsitzende des Gremiums.

"Uns ist die Notwendigkeit von Veränderungen sehr bewusst", erklärten Harald Freiling und Hejo Manderscheid in einem gemeinsam Statement. "Die im Zuge des RBB-Skandals und der Debatte um eine Reform der ARD deutlich artikulierte Kritik an den Aufsichtsgremien hat auch im Rundfunkrat und im Verwaltungsrat des hr HR einer verstärkten Diskussion über Arbeitsweisen und Selbstverständnis geführt."

Der HR habe bereits in der Vergangenheit Maßnahmen für einen verantwortlichen und transparenten Umgang mit den Beitragsgeldern ergriffen, jetzt müsse sich der Sender programmlich und wirtschaftlich auf veränderte Anforderungen einstellen, um das Fortbestehen als eigenständige Landesrundfunkanstalt in der Region zu sichern. Der Verwaltungsrat werde weiterhin auf eine "wirtschaftliche und sparsame Haushalts- und Wirtschaftsführung" achten. Auf den Rundfunkrat kämen neue Aufgaben bei der Festlegung "inhaltlicher und formaler Qualitätsstandards" für das Gemeinschaftsprogramm der ARD zu.