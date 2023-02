Vor fast zwölf Jahren hatte das ZDF am frühen Sonntagabend mit „Terra Xpress“ einen Ersatz für das von Karsten Schwanke moderierte „Abenteuer Wissen“ präsentiert, das in den Folgejahren auch aufgrund unterschiedlicher Produktionsfirmen, die hier Filme zulieferten, mit extrem schwankender Qualität zu kämpfen hatte, die u.a. DWDL-Redakteur Timo Niemeier schon 2017 kritisierte („Wie "Terra Xpress" eine starke Marke beschädigt“). Jetzt ist Schluss mit der seichten Markenverlängerung: „Terra Xpress“ wird eingestellt und ab April ersetzt durch ein neues Format mit anderer Positionierung.

Am 16. April läuft erstmals „Terra Xplore“ am Sonntagabend um 18.30 Uhr im ZDF. Die Marke wurde im Netz schon eingeführt, wird mit der Beförderung ins TV-Programm aber ausgebaut. Sie soll das Themen-Spektrum der Dachmarke „Terra X“ damit um die Themen Psychologie, Soziologie und Neurobiologie ( "Social and Human Sciences“) erweitern - und damit die vierte Säule neben „Science“, „History“ und „Nature“-Themen werden.

© ZDF/Jana Kay Peter Arens

Das Format richte sich an junge Menschen, die verstehen wollen, warum sie wie ticken. Von einem „Kompass in Lebensfragen“, spricht das ZDF. Jasmina Neudecker hat das Format bisher bereits auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal geprägt. In der ZDFmediathek wurden immer mehrere Folgen zu einem Thema zusammen veröffentlicht. Für den Sprung ins TV bekommt Neudecker noch Unterstützung: Psychologe Dr. Leon Windscheid ergänzt als Neuzuwachs die Riege der "Terra X"-Köpfe. Er hatte für die Mainzer 2021 und 2022 bereits das Diskussions-Format „Auf der Couch“ präsentiert.

Abwechselnd sollen die beiden lebensnah über Themen aus den Bereichen Psychologie, Soziologie und Neurobiologie berichten, auch wenn sie dabei Forscherinnen und Forschern über die Schulter schauen. Das passiert in mehrteiligen Staffeln. Den Auftakt macht "Weißt Du, wer Du bist?" mit Dr. Leon Windscheid, ab Sonntag, 16. April mit drei Folgen, gefolgt von "BrainF*ck – Was kann Dein Gedächtnis?" mit Jasmina Neudecker in drei Folgen ab Sonntag, 21. Mai. Beide Staffeln sollen bereits ab 3. April in der ZDF-Mediathek abrufbar sein. Auf dem YouTube-Kanal werden die Folgen freitags vor der TV-Ausstrahlung veröffentlicht.

„Das neue ‚Terra Xplore‘ will seinem Titel gemäß eine erforschende Reportage sein, in dem Jasmina und Leon nicht als allwissende Moderatoren im Studio stehen, sondern hin zu den Menschen gehen“, sagt Arens. „Die Feldforschung mit dem Kamerateam ist gewiß aufwändiger als das Studio, aber auch authentischer. Wir wissen aus der Medienforschung, dass gerade jüngere Potentiale keine fertigen Antworten erwarten, sondern dass sie der Weg dorthin interessiert.“ Produziert werden die ersten beiden Staffeln von DocLights aus Hamburg sowie der Münchener Produktionsfirma Bilderfest.