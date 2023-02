Unter dem Namen FabFiction hatten NDR, WDR und SWR vor ziemlich genau einem Jahr eine Koproduktionsinitiative gegründet – Ziel war es damals, auch im Wettbewerb mit international agierenden Streamern. Nun wurde bekannt, dass FabFiction Ko-Produzent der achtteiligen Serie "The Messenger" wird. Das zu ITV Studios gehörende Lingo Pictures setzt die Dramaserie um. Sie entsteht im Auftrag des australischen ABC und in Zusammenarbeit mit All3Media International.

"'The Messenger' passt perfekt zu unseren Anforderungen an nicht-lineare Inhalte", sagt Frank Tönsmann (WDR / FabFiction). Erzählt werde, so Tönsmann, eine zeitlose Geschichte "von jungen Erwachsenen und ihrem Kampf ums Erwachsenwerden. Darüber hinaus bringt es unser Publikum an verschiedene Orte rund um den Globus und ist ein Schritt in die Zukunft, in der wir mehr und mehr mit Partnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten werden."

Die Serie basiert auf Markus Zusaks gleichnamigem Bestseller-Roman. Darin geht es um Ed Kennedy, der als ganz normaler Bürger beschrieben wird. Dann aber wird er versehentlich zum Helden. Nämlich als er einen bewaffneten Raubüberfall verhindert. Am nächsten Tag erhält er vier Spielkarten. Pik, Herz, Karo-Ass und Kreuz. Jede Karte ist mit eigenen Aufgaben verbunden. Doch von wem kommen die Karten?