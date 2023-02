RTL Deutschland hat angekündigt, rund um die Kindermedienangebote der Marke "Geolino" den Bereich des Lizenz-Publishings aufzubauen, sprich: Man will Print-Magazine bekannter internationaler Marken in Deutschland herausbringen. Ganz neu ist das nicht, unter der Marke "Geolino" wurden auch bislang schon Lizenzmagazine wie etwa das "Pfefferkörner"-Fanmagazin zum Kinofilm produziert. Doch nun will man einen unabhängigen Lizenz-Publishing-Bereich aufbauen, der sich - so zumindest die Hoffnung von RTL - zu einer "relevanten Erlössäule" entwickeln soll.

Den Anfang macht ein zunächst nur einmalig erscheinendes Heft zum gleichnamigen TV-Format "Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler", das im Fernsehen gemeinsam mit Sesame Workshop bereits umgesetzt wurde. Das Heft liegt für 4,99 Euro am Kiosk und soll "Spaß auf frisches, gemeinsam zubereitetes Essen" machen und "mit viel Witz Wissen über Lebensmittel und Ernährung" vermitteln. Zudem plant man aus dem Lizenzpool von Sesame Workshop auch noch ein Magazin unter der Marke "Mecha Builders".

Der Ausbau des neuen Geschäftsfeldes in Hamburg erfolgt in Zusammenarbeit mit RTL Consumer Products und allen Geschäftsbereichen von RTL Deutschland - Kundinnen und Kunden sollen also auch damit gewonnen werden, dass die Inhalte und Marken crossmedial ausgespielt und gattungsübergreifend beworben werden können.

Mina Manoussi, Vice President Kids bei RTL Publishing: "Mit unseren vielfältigen Medienangeboten rund um 'Geolino', zu denen neben dem breiten Printmagazine-Portfolio und Online-Angebot mittlerweile auch ein reichweitenstarker Podcast, eine Staffel 'Geolino TV' sowie das 'Geolino Live'-Familienfestival gehören, verfügen wir über eine hohe Kompetenz im Kinderjournalismus. Allein mit unseren Kindermagazinen erreichen wir heute bereits monatlich über 1,2 Millionen Kinder zwischen drei und 13 Jahren. Gleichzeitig halten wir bei RTL Deutschland schon Lizenzen sehr erfolgreicher Kindermarken, deren Geschichten wir jetzt auch in hochwertigen Print-Publikationen erzählen werden. Ein Schatz, der uns vom Start weg in eine herausragende Marktposition bringt. Wir schätzen uns sehr glücklich, mit Sesame Workshop als Lizenzgeber und zwei seiner starken Lizenzmarken den Einstieg ins Lizenz-Publishings zu beschreiten."

Thorsten Braun, Chief Consumer Products Officer RTL Deutschland und CEO von SUPER RTL: "Durch die Bündelung unserer Kräfte im Bereich Consumer Products gehen wir mit einem einzigartigen, starken Angebot in den Markt. Ich freue mich, dass wir bei RTL Deutschland jetzt einen weiteren Print-Publishing-Lizenznehmer haben, der aus dem eigenen Hause kommt."