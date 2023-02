2021 lief die bisher letzte und sich in der Tonalität durchaus ein Stück weit von Vorgängerrunden unterscheidende Staffel der oft kritisierten RTL-Show "Schwiegertochter gesucht". Was früher wieder und wieder bemängelt wurde: Das Vorführen von Kandidatinnen und Kandidaten zur reinen Belustigung des Fernsehpublikums. Mit am Ende nur noch deutlich einstelligen Marktanteilen stießen die Liebessuchenden im RTL-Programm in der zurückliegenden Staffel auf nicht mehr wirklich großes Interesse, 2022 verzichtete RTL auf neue Folgen, ließ die Zukunft aber immer offen.

Nun ist klar: 2023 geht es weiter, auf seiner Homepage sucht RTL bereits nach Teilnehmenden, erste Singles sind schon vorgestellt. Unter anderem mit dabei: Ein 54 Jahre alter Straßenbaumeister, der gemäß seines Steckbriefes schon seit den 90er Jahren Single ist und sich für Rennsport mit ferngesteuerten Autos und das Nähen interessiert.



Warner Bros. International Television Production wird auch die neue Staffel für RTL umsetzen. Unklar ist, ob es in dieser dann noch eine klassische Moderation gibt – und wer diese eventuell übernehmen könnte. Vera int-Veen, die dem Format über Jahre hinweg ein Gesicht gab, hatte im Frühjahr 2022 angekündigt, ihre Fernsehkarriere zu beenden. Wer moderieren wird, wollte der Kölner Sender am Wochenende noch nicht verraten.

An Kuppelshows mangelt es dem deutschen Fernsehen indes sicherlich nicht. In wenigen Tagen bringt etwa Vox ein weiteres Format on air. In "Herz an Bord" geht es darum, dass sich Singles auf einem Kreuzfahrtschiff kennenlernen. RTL indes hat eine weitere "Bachelor"-Staffel vorbereitet, die ebenfalls in Kürze debütieren wird. Und bei RTL+ wird schon seit geraumer Zeit in unterschiedlichsten Konstellationen gekuppelt.