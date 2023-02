Auch 2023 werden Peter Rütten und Oliver Kalkofe wieder besonders schlechte Filme im Fernsehen zelebrieren – und sie haben sogar Grund zum Feiern. Denn in diesem Jahr wird bei Tele 5 die 150. Folge der "Schlechtesten Filme aller Zeiten" laufen. Im Sommer stünde, so sagt es Programmchefin Marion Rathmann, dann schon der nächste Jubeltag an, wenn es heißt: Zehn Jahre #SchleFaZ. "Wir sind unheimlich glücklich, mit Peter und Olli weiterhin dieses kleine TV-Lagerfeuer am Freitagabend entzünden zu können und freuen uns auf viele weitere skurrile Filmfakten, verrückte Kostüme und schräge Gesangseinlagen."

Reichlich ruhig geworden ist es derweil um den "SchleFaZ"-Ableger "KulFaZ", der im vergangenen Frühjahr lobende Worte für besondere Film-Klassiker übrig hatte. Die Kult-Filme liefen damals sogar zur besten Sendezeit. Ausgewählt hatten die Verantwortlichen für die erste Staffel "La Boum – Die Fete", "Flash Gordon", "Top Secret!" und die "Blues Brothers".