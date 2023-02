Einen langen Atem kann man RTLzwei derzeit mit Blick auf sein Nachmittagsprogramm nicht attestieren. Nachdem der Sender kürzlich bereits seine neue Musikshow "Music Drive In" nach nur acht Folgen aus dem Programm nahm, machen die Verantwortlich jetzt beim jüngsten Neustart noch kürzeren Prozess.

Wie am Freitag bekannt wurde, wird die erst am Montag gestartete Dokusoap "Die Holiday Crew: Wir testen Urlaub!" nach kaum mehr als einer Woche schon wieder aus dem Programm genommen. Am kommenden Montag soll noch einmal eine Folge auf dem Sendeplatz um 17:05 Uhr ausgestrahlt werden, ehe die "Südklinik am Ring" ab Dienstag wieder mit zwei Folgen am Stück im Programm sein wird.

Die Quoten-Entwicklung macht tatsächlich wenig Hoffnung: Mit 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gestartet, verzeichnete die Produktion von south & browse am Donnerstag gerade mal noch 100.000 Personen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der durchschnittliche Marktanteil während der ersten Tage bei kaum mehr als 1,2 Prozent - am Dienstag reichte es sogar für völlig desolate 0,6 Prozent.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die "Südklinik am Ring" - gewissermaßen das Nachfolge-Format der noch immer in Sat.1 laufenden "Klinik am Südring" - bislang ebenfalls nur bedingt erfolgreich ist. In diesem Jahr erzielte die Scripted Reality von Filmpool im Schnitt aber immerhin rund drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, war damit also zumindest beliebter als die aktuellen Neustarts.