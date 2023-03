Vox pilotiert Ende März am späten Montagabend eine neue Datingshow: "Make my Date - Die Kuppel-Challenge" (nicht zur verwechseln mit der "Couple Challenge" von RTL+) ist am 27. März erstmals um 22:20 Uhr und damit im Anschluss an "First Dates Hotel" zu sehen. Für einen guten Vorlauf dürfte damit gesorgt sein: Das Format mit Roland Trettl fährt seit Anfang Februar hervorragende Quoten ein, erst vor zwei Wochen erreichte man mit 12,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen Bestwert.

In "Make my Date" geht es darum, wer für einen Single den besten Partner findet: In drei Dates trifft dieser Single potentielle Partner, ausgesucht und ins Rennen geschickt von drei unterschiedlichen Matchmakern: Einem Datingexperten, einer Astrologin und einer ihr nahestehenden Person. Am Ende entscheidet sich der Single für einen der Kandidaten und beschert somit gleichzeitig einem der Matchmaker den Sieg. Produziert wird das neue Datingformat von MoveMe.

Einen Tag später, am 28. März, melden sich zudem die Allestester zurück in der Vox-Primetime. Eine neue Ausgabe von "Hot oder Schrott" ist dann ab 20:15 Uhr zu sehen, im Anschluss folgt direkt noch eine Wiederholung. Auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr folgt "Hot oder Schrott" am Dienstagabend dann übrigens "Song Clash", das erst Mitte März startet.

Mittwochs setzt Vox ab dem 29. März auf vier Wiederholungen von "Bones" am Stück. Eine Woche zuvor endet die aktuelle Staffel von "CSI: Vegas", die erst vor wenigen Wochen gestartet ist und am vergangenen Mittwoch auf immerhin 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. "Bones" tat sich in der Vergangenheit mit alten Folgen in der Primetime meist ziemlich schwer, kann sich am späteren Abend aber regelmäßig steigern.