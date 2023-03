Fast 22 Jahre lang stand Schauspielerin Claudelle Deckert – mit den für Soap-Stars üblichen kleineren Pausen – für die tägliche RTL-Serie "Unter uns" vor der Kamera. Seit April 2001 war sie in der Schillerallee als Anwältin Eva Wagner zu sehen. Am 10. März 2023 wird nun die letzte Folge mit ihr ausgestrahlt, wie RTL bekanntgab.

"Ich möchte mich einfach gerne mehr mit neuen Projekten und auch mehr mit mir beschäftigen. Ich bin inzwischen ja auch Unternehmerin und da ist es schwierig, das tägliche Arbeiten für eine Serie mit anderen Dingen zu vereinbaren", erklärte sie in einem Interview mit dem offiziellen Fanclub der Daily.

Die Rede ist in einer RTL-Mitteilung von einem zweiten Standbein in Amsterdam, das geschaffen werden soll. Für die Abschiedsgeschichte der Anwältin ist auch Jo Weil (in der Rolle Dominic Adams) zurückgekommen. Die Figuren sind glücklich in einer Beziehung und verlassen die Serie in Richtung Brüssel. Deckert sagt: "Die letzte Szene war zwischen Ute und Eva. Eva verabschiedet sich von ihr mit den Worten 'Ich bin nur in Brüssel und nicht aus der Welt.' Somit bleibt ja auch offen, ob Eva irgendwann noch einmal zurückkommen wird." Den Serientod wird die langjährige "Unter uns"-Figur somit also nicht sterben.

Ein- und Ausstiege, auch langjähriger Darstellender, gehören zu Daily Soaps ganz normal dazu. Erst vor wenigen Wochen hatte "Unter uns" Zuwachs bekommen. Seit Anfang des Jahres spielt Martin Walde als Maik Möller in der Serie mit. Produziert wird die Serie von UFA Serial Drama, zugleich herstellende Firma von "Alles was zählt" und "Unter uns". Im Linearen schauen in diesem Jahr bisher pro Folge im Schnitt eine Million Menschen zu, die Quoten (14-49) sind auf unter neun Prozent gefallen.