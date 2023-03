Kaum etwas beflügelt derzeit die Wachstumsphantasien im Online-Videobereich so sehr wie die vier Buchstaben FAST - die Abkürzung für Free Ad-Supported Streaming-TV. Dabei handelt es sich um eine Art durch Werbeeinblendungen unterbrochene, kuratierte Playlist - die das Problem lösen soll, dass die beinahe grenzenlose Freiheit, alles zu jeder Zeit anschauen zu können damit einher geht, dass man dann gar nicht weiß, was davon man sehen soll. Es bringt also wenn man so will das alte Konzept des linearen Fernsehens zurück in die Streaming-Welt. Obendrein ist es eine Reaktion auf das endliche Budget für kostenpflichtige Dienste.

In den Vereinigten Staaten schossen im vergangenen Jahr die FAST-Angebote jedenfalls wie Pilze aus dem Boden und auch hierzulande suchen immer mehr Anbieter ihr Heil im deutlichen Ausbau solcher FAST-Angebote. Dazu gehört auch Zattoo. "FAST-Channels gehören zu DEN Streaming-Trends in diesem Jahr. Ihre große Popularität zeigt, dass es dem linearen Fernsehen immer wieder aufs Neue gelingt, sich den wandelnden Nutzungsbedürfnissen anzupassen", sagt Constanze Gilles, General Manager Direct-to-Consumer bei Zattoo.

Oliver Knappmann, Chief Advertising Officer bei Zattoo, ergänzt, dass man 2023 den Fokus auf den Ausbau von FAST Channels lege und rund 30 weitere Sender ins Programm aufnehmen wolle. "Damit erweitern wir das Gesamtportfolio um eine große inhaltliche Themenvielfalt und bieten Werbekunden interessante, zusätzliche Werbefläche im Umfeld einer sehr streamingaffinen Zielgruppe", so Knappmann. "In Summe erwarten wir bei den monatlich buchbaren Video-Inventaren auf Connected-TVs (CTV) einen Netto-Zuwachs in dreistelliger Millionenhöhe."

Bislang war das Angebot noch überschaubar mit den von Partnern betriebenen FAST Channels wedo movies, wedo big stories und Beauty TV. Nun startet man mit Netzkino aber auch einen ersten eigenen Fast Channel. Dazu greift Zattoo auf bereits verfügbare Inhalte des Anbieters Netzkino, einer Marke der Plaion Pictures GmbH, im eigenen On-Demand-Bereich zurück, die monatlich um mehr als 20 neue Titel ergänzt werden. Zattoo übernimmt die Programmerstellung des FAST-Channels und fügt WErbepausen zwischen den Inhalten oder während laufenden Sendungen hinzu. Die Vermarktung übernimmt Zattoo selbst. Für Nutzerinnen und Nutzer taucht der FAST Channel ganz normal in der Senderübersicht auf.

Hauk Markus, Direktor für AVOD & FAST Business bei Plaion Pictures: "Unsere langjährige und erfolgreiche Kooperation im On-Demand-Bereich mit Zattoo bekommt mit dem FAST-Channel Netzkino eine neue Qualität. Wir freuen uns daher sehr, First Mover eines neuen, innovativen FAST-Produktes von Zattoo zu sein. Unser Ziel war es immer neue Wege auszuprobieren, daher war es keine Frage mit Zattoo die Partnerschaft auszubauen. Netzkino ab sofort auch als FAST-Channel bei Zattoo live zu sehen, ist nicht nur eine Bestätigung unserer guten Zusammenarbeit, sondern auch ein weiterer Meilenstein unserer Markendistribution bei Plaion Pictures."