am 09.03.2023 - 11:03 Uhr

ZDF-Intendant Norbert Himmler hat im DWDL.de-Interview kürzlich schon angekündigt, dass man das Thema "Sketch-Comedy" noch einmal vorantreiben wolle. Und nun steht auch fest, womit: Schon seit Anfang des Monats laufen in Köln und Umgebung die Dreharbeiten für die erste achtteilige Staffel der neuen Sketch-Comedy "Wir sind die Meiers". Die Sketche rund um Familie Meier sollen "zeigen, was Deutschland im Jahr 2023 bewegt, auf die Palme oder zum Lachen bringt" und "sich dem Zeitgeist durch den Blickwinkel eines Ensembles wiederkehrender Charaktere" widmen, wie es seitens des ZDF heißt.

Diesem Ensemble gehören Matthias Matschke, Valerie Niehaus, Bettina Lamprecht, Holger Stockhaus, Simon Pearce, Jasmin Schwiers, Jürgen Tarrach, Claudia Rieschel, Lou Strenger, Leon Seidel, Lovena Börschmann Ziegler, Balthazar Zeibig und Maria Matschke Engel an. Sie spielen dabei aber nicht nur eine Figur, sondern - durch entsprechende maskentechnische Veränderungen - allesamt mehrere Meiers. Familie Meier wird unterdessen als "so typisch deutsch wie ihr Name" beschrieben.

"Während die Enkelin ihr neustes ASMR-Video im Kinderzimmer produziert, brettert die Oma auf ihrem E-Bike in die nächste Radarfalle. Der Vater ist damit beschäftigt, seine Verfehlungen als Mitglied des Bundestages zu rechtfertigen und die Mutter, Saunameisterin aus Leidenschaft, plant den nächsten Eventaufguss und empfängt nebenher die neueste Nachricht ihres Bruders von der ISS. Eine wilde Mischung aus Themen, absurden Situationen und Charakteren – wie auf jeder Familienfeier", so das ZDF.

Showrunner und Headautor des Formats ist Chris Geletneky, der Unterstützung von Steffen Auer, Markus Barth, Johannes Berger, Andy Berger, Jana Fischer, Dominik Kuhn, Christin Nichols, Roland Slawik und Martin Waldmann bekommt. Chris Geletneky, der in seiner Karriere beispielsweise schon für "Ladykracher" und "Pastewka" geschrieben hat, hat fürs ZDF zwischen 2015 und 2019 auch drei Staffeln von "Sketch History" umgesetzt. Geletneky: "Ich freue mich sehr, dass wir nach der ‚Sketch History‘ noch einmal gemeinsam mit dem ZDF das Thema Sketch-Comedy angehen dürfen. ‚Wir sind die Meiers‘ wird ganz anders daherkommen, aber zusammen mit unseren Regisseuren Markus Linhof und Lutz Heineking, jr. wir werden auch diesmal versuchen, das Genre auf eine neue und zeitgemäße Art zu interpretieren."

Produziert wird "Wir sind die Meiers" von Bavaria Fiction und Gerda Film, Produzenten sind Peter Güde und Benjamin Seikel. Peter Güde sagt: "Sketch-Comedy als eigenständige Kunstform gerät in Deutschland leider immer mal wieder in Vergessenheit, weshalb es mich umso mehr freut, dass wir mit Roman Beuler und Sarah Flasch vom ZDF Partner gefunden haben, die dieses Genre genauso zu schätzen wissen wie wir. Erst vor einem halben Jahr begann unsere engere Zusammenarbeit mit Gerda Film; dass wir bereits jetzt ein erstes gemeinsames Projekt mit Chris als Headautor und einem großartigen Team drehen, ist ein toller Erfolg."

Zu sehen geben soll es die acht Folgen noch in diesem Sommer im ZDF.