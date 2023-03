© RTL

RTL hat das Format gegenüber der "Bild" bestätigt und erklärt: "Ja, es stimmt, dass wir mit RTL Studios für RTL+ an dem Format ,Stranger Sins’ arbeiten. In der Erotik-Reality stellen sich acht Paare in Mexiko dem Sex-Experiment, die eigene erotische Fantasie auszuleben, zu der ihnen bislang der Mut fehlte." Alle weiteren Informationen zum Format will man demnächst bekanntgeben. Nach "Bild"-Infos wurde die erste Staffel bereits im Januar abgedreht und soll noch im April veröffentlicht werden.

Wie die "Bild" weiter berichtet, soll eine Beziehungsexpertin den Paaren in der Sendung helfen, ihre Fantasien in die Realität umzusetzen. Wenn die Kandidatinnen und Kandidaten schließlich soweit sind, sollen sie nach Angaben der Boulevardzeitung in einem separaten Schlafzimmer ihre Vorlieben ausleben - natürlich alles von Kameras dokumentiert. Tagsüber sollen die Kandidaten potenzielle Sex-Partner am Pool oder an der Bar kennenlernen, die Rede ist außerdem vom "erotischen Motto-Party". Wenn die Zeit für die Paare im Haus vorbei ist, sollen sie ein Fazit ziehen: Haben das Format und die erotischen Experimente sie zusammengebracht? Wie haben sie die Abenteuer erlebt?