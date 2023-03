Fans der Sat.1-Show "Catch!" müssen sich in Geduld üben. Nachdem die Parcours-Show in den vergangenen Jahren stets im Januar in die neue Staffel startete, lässt das Format diesmal auf sich warten. Zumindest bis Mitte des Jahres sind keine neuen Folgen geplant. "'Catch!' kommt in den ersten sechs Monaten 2023 nicht in Sat.1", erklärte eine Sendersprecherin auf DWDL.de-Nachfrage und ergänzte: "Wir werden rechtzeitig mitteilen, wann 'Catch!' wieder in Sat.1 läuft."

Seit 2018 waren bereits fünf Staffeln zu sehen - ein Stück weit basierte der Erfolg dabei auf Luke Mockridge, der nicht nur selbst als Team-Kapitän mitspielte, sondern die Show mit seiner Firma Lucky Pics auch selbst produzierte. Im vergangenen Jahr wirkte der Comedian allerdings nicht vor der Kamera mit. Mockridge hatte zuvor eine TV-Pause angekündigt, nachdem die Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen seine Ex-Freundin einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden waren. Das Emittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft wurde wegen eines nicht hinreichenden Tatverdachts eingestellt.

Ob Luke Mockridge bei "Catch!" künftig wieder mit dabei sein wird, ließ Sat.1 gegenüber DWDL.de offen. Aus Quotensicht fehlte er dem Sender durchaus: Die bislang letzte Staffel startete zwar mit guten Quoten, endete jedoch mit Tiefstwerten. Im Schnitt erreichten die vier Folgen nur noch etwas mehr als acht Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, nachdem 2021 im Schnitt noch fast zwölf Prozent erzielt worden waren.

Mockridge selbst war zu Jahresbeginn übrigens erstmals wieder in Sat.1 zu sehen - mit einem Auftritt in der erfolgreichen Show "Die besten Comedians Deutschlands". Auf der Bühne ist er zudem inzwischen zurück: 2022 erhielt er gar den Deutschen Comedypreis für das "erfolgreichste Live-Programm".