Gerade erst kam "Titanic" nach 25 Jahren noch einmal in die Kinos, da wird es jetzt auch eine neue Dokumentation über die Titanic-Tragödie zu sehen geben. Wie jetzt bekannt wurde, wird "Titanic - Das letzte Geheimnis" am Samstag, den 17. Juni um 20:15 Uhr beim Pay-TV-Sender The History Channel als Deutschlandpremiere zu sehen sein. Inhaltlich befasst sich die Doku mit dem bislang weitgehend unbekannten Schicksal von sechs chinesischen Passagieren, die das Unglück überlebten.

Doku-Regisseur Arthur Jones lässt auch seinen Kollegen James Cameron zu Wort kommen, der 1997 den Welterfolg inszenierte und sich hierbei in erster Linie auf das Schicksal der wohlhabenderen Passagiere konzentrierte. Bei der neuen Dokumentation fungiert Cameron zudem neben Nick Ware als Executive Producer. Für den Kinofilm drehte er übrigens auch eine Szene mit einem chinesischen Überlebenden, der sich auf einer auf dem Ozean schwimmenden Tür zu retten versuchte - doch diese Szene wurde seinerzeit geschnitten.

"Die globale Presse interessierte sich stets für die Titanic-Story und zeichnete jedes noch so kleine Detail nach, bis hin zur Größe der Aschenbecher in der zweiten Klasse. Aber über die Chinesen wurde nichts berichtet", so Regisseur Arthur Jones. "Warum wurden die Schicksale der anderen Überlebenden so gut dokumentiert, die Chinesen aber vergessen? Je mehr wir recherchierten, desto mehr vermuteten wir, dass es etwas mit den 1912 in britischen und amerikanischen Medien veröffentlichten Gerüchten zu tun hatte, die besagten, dass die sechs Männer unehrenhaft gehandelt hätten, um sich zu retten. Es waren schreckliche Anschuldigungen, die etwas über die Diskriminierung aussagen, dem eine ganze Generation von Chinesen ausgesetzt war. Ich hoffe, dass dieser Film eine angemessene Hommage an sie ist, deren Leid ein Leben lang andauerte."

Die Dokumentation wurde übrigens bereits im September 2020 fertiggestellt und im Dezember desselben Jahres auf dem Hainan International Film Festival in China sowie im Oktober 2021 auf dem Vancouver International Film Festival in Kanada gezeigt. Mit einiger Verspätung findet sie nun also auch den Weg nach Deutschland.