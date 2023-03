RTL wird sein Programm am Dienstagabend ändern. Am Nachmittag hat man angekündigt, zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr eine Spezialausgabe seiner Nachrichtenausgabe "RTL Aktuell" ins Programm zu nehmen. In der 15-minütigen Sendung geht es dann um den Fall des getöteten 12-jährigen Mädchen aus Freudenberg. Am Vormittag hatten Ermittler erklärt, zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren stehen im Verdacht, die Tat begangen zu haben. Die Mädchen haben die Tat bereits gestanden.

Die Wiederholung des Krimifilms "Einsatz in den Alpen" verschiebt sich dementsprechend um 15 Minuten nach hinten, hier geht es also um 20:30 Uhr los. Ebenfalls neu im Programmablauf von RTL ist zudem der Dokumentarfilm "Nawalny", der am Dienstagabend zur besten Sendezeit auch beim Nachrichtensender ntv gezeigt wird. Bei RTL wird er um 00:45 Uhr ebenfalls noch einmal zu sehen sein. Der Film ist am Wochenende bei den Oscars als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet worden. Bei RTL+ steht "Nawalny" schon seit Mitte des vergangenen Jahres zum Abruf bereit.

Infolge der Programmänderungen entfallen in der Nacht Wiederholungen der US-Serien "CSI: Miami" und "CSI: Vegas" sowie die Nachtdoku "Achtung Zollfahnder – Jagd auf Schmuggler".