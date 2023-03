Wenn ein Sender ein lang laufendes Format im Programm hat, muss er daran immer wieder arbeiten, um die Sendung frisch zu halten. In der kommenden Staffel von "The Masked Singer" will ProSieben den Zuschauerinnen und Zuschauern etwas Neues bieten. Wie der Sender nun nämlich angekündigt hat, wird man erstmals auch Kameras in den Kostümen platzieren, die die unbekannten Prominenten tragen. Damit will man den Zuschauerinnen und Zuschauern neue Blickwinkel ermöglichen.

Ebenfalls neu: Über die JoynMe-App kann das Publikum entscheiden, ob und wie sich die ein oder Maske in der nächsten Show verändern soll. Bislang waren die aufwändig gestalteten Kostüme im Verlauf einer Staffel nicht verändert worden. Wie groß die Veränderungen in den neuen Ausgaben ausfallen werden, bleibt freilich abzuwarten. Verraten hat ProSieben nun auch die ersten drei Kostüme, mit dabei sind demnach ein Seepferdchen, ein Igel und ein Schuhschnabel.

ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler sagt: "'The Masked Singer' wird so nah wie nie. Versprochen. Denn in Staffel acht wechseln wir erstmalig die Perspektive und überraschen die Zuschauer:innen mit völlig neuen Blickwinkeln AUS den Masken. Wie das funktioniert? Erstmals platzieren wir Kameras unter den Masken. Zusätzlich machen wir unsere #MaskedSinger-Fans zu Programm-Manager:innen. Über die JoynMe-App können sie beispielsweise mitentscheiden, ob und wie sich die ein oder andere Maske für die nächste Show verändern soll."

Die neue Staffel von "The Masked Singer" startet am 1. April und ist dann immer samstags ab 20:15 Uhr zu sehen. Moderiert wird die Show erneut von Matthias Opdenhövel, im Rateteam sitzen Ruth Moschner, Rea Garvey und ein wöchentlich wechselnder Gast. Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany.