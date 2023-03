am 15.03.2023 - 16:48 Uhr

Etwas mehr als drei Wochen vor Ostern hat Sat.1 ein neues Special seines "Promibackens" angekündigt. Anders als vor einem Jahr zeigt der Sender die von Tower Productions hergestellte Show diesmal sogar in der Primetime: Konkret läuft "Das große Promibacken - Osterspezial" am Mittwoch, den 5. April um 20:15 Uhr.

In der Show treten mit Schauspielerin Janine Kunze, die sowohl das "Promibacken" 2017 als auch das Weihnachtsspezial 2018 gewann, und Moderator Ralph Morgenstern (Teilnehmer 2017), Profitänzerin Ekaterina Leonova und Schlagersänger Jürgen Milski sowie Choreograf sowie Fitness-Coach Detlef Soost und Schauspielerin Natalia Avelon erstmals sechs Promis in Zweierteams gegeneinander an.

In der ersten Ausgabe fordern die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs sogenannte "Pull Apart Cupcakes" mit zwei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, die zu einem österlichen Gesamtmotiv zusammengesetzt werden sollen. Bei der technischen Prüfung wiedderum steht die ligurische Osterspezialität "Torta Pasqualina" auf dem Plan, ehe abschließend eine mehrstöckige 3D-Osterhausen-Torte hergestellt werden muss.

Das Duo, das insgesamt die meisten Punkte in drei Challenges sammelt, gewinnt den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck. Moderiert wird die Oster-Ausgabe des "Promibackens" wie gehabt von Enie van de Meiklokjes. Im Anschluss zeigt Sat.1 ab 23:05 Uhr noch ein Oster-Special von "Promis backen privat" mit Marijke Amado und Ulla Kock am Brink.