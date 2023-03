Disney+ hat nun Pläne für eine neue Eigenproduktion öffentlich gemacht. Die ersten Dreharbeiten für die Dramedy "Habibi Baba Boom" sind demnach schon im Oktober des vergangenen Jahres gestartet. Noch bis ins späte Frühjahr soll in Bielefeld in Köln gedreht werden. Bantry Bay produziert insgesamt acht 35-minütige Folgen für den Streamingdienst. Gefördert wird die Miniserie vom German Motion Picture Fund, 1,84 Millionen Euro erhält die Produktionsfirma aus dem Fördertopf.

Der Cast der neuen Disney+-Serie besteht unter anderem aus Omar El-Saeidi, Tokesa Konxheli, Jytte-Merle Böhrnsen, Husam Chadat, Michael Wittenborn, Vincent Redetzki, Gamze Senol, Nick Julius Schuck, Meltem Kaptan, Sahin Eryilmaz, Mohamed Achour, Kaan Ertem und weiteren Schauspielerinnen und Schauspielern. Disney+ betont, dass man damit einen Cast mit multikulturellen Wurzeln verpflichtet habe.

Und auch inhaltlich soll sich das widerspiegeln. Die Geschichte dreht sich um Sami (El-Saeidi), einen "Alman" mit muslimischen Wurzeln, der kurvenreich durch seine westlichen und östlichen Lebenswelten balanciert. Dabei erfährt er regelmäßig, dass er zwischen Wunsch und Wirklichkeit es nicht allen immer Recht machen kann. Tagsüber arbeitet er Reinigungskraft in einem Imbiss, schlüpft Sami abends in den Anzug und gaukelt seiner Tochter Isa (Tokesa Konxheli) beim Abendbrot vor, er würde seinem Job als Steuerberater nachgehen. Diesen hat er durch ein Missgeschick verloren, das ihn auch zu einer wöchentlichen Sitzung mit einer Anti-Aggressionsgruppe zwingt. Seine Chance, in den Beruf zurückzukehren, sieht er gekommen, als er Bekanntschaft mit der umtriebigen und gut vernetzten Suma Yildirim (Meltem Kaptan) macht. Auf die Restaurantbesitzerin wartet eine Finanzprüfung und sie braucht dringend Hilfe bei der Ordnung ihrer Unterlagen. Die Sache hat nur einen Haken: Ein Leben, gewissenhaft geführt nach dem Koran, ist für Suma unumstößlich – um sie als Mandantin zu gewinnen muss der Deutsch-Ägypter ausgerechnet einen vorbildlichen Muslim geben. Nur hat Sami schon seit Jahren keine Moschee mehr von innen gesehen.

Hauptdarsteller Omar El-Saeidi ist gleichzeitig auch verantwortlich für das Drehbuch - übrigens gemeinsam mit Sascha Vredenburg, der, neben Süheyla Schwenk, Regie führt. Damit sich bei den fertigen Folgen auch niemand auf den Schlips getreten fühlt, hatten die beiden Filmemacher bei der Umsetzung, von Kreation bis hin zum Dreh, Unterstützung durch zwei Islam-Experten. Bei Bantry Bay verantworten Carmen Stozek als Produzentin und Lisa Bayer als Producerin die Serie.

Carmen Stozek, Produzentin Bantry Bay, sagt: "Als mir Sascha Vredenburg und Omar El-Saeidi ihren selbstgedrehten Trailer zu ‘Habibi Baba Boom’ zeigten, war das wie die Entdeckung eines Serien-Schatzes. In Zusammenarbeit mit den Autor*innen Kirsten Loose, Patrick Brunken, Christian Neu und Linda Brieda dem Dramaturgen Oliver Schütte, der Producerin Lisa Bayer und dem deutschen wie englischen Team von Disney+ entstand eine tolle achtteilige Serie, in der wir eine muslimische Familiengeschichte erzählen, die unique und gleichzeitig universelle Themen bespielt, in denen sich viele Familien wiederfinden können. In Habibi Baba Boom mischen sich Tradition, Moderne, Kulturen, Nationen oder Religionen. Disney+ gab unserem Bantry Bay-Team in München und Köln den Raum, die Zeit und den Support, den das Projekt brauchte, um sich erzählerisch zu einer unverwechselbaren komischen wie emotionalen Dramedy zu entwickeln, die ein großartiges Ensemble wie Team schon begeistern konnte."

Und Benjamina Mirnik-Voges, VP Original Production bei der Walt Disney Company, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, auch Nachwuchstalenten mit einer einzigartigen Vision und frischen Stimmen in Deutschland sowie auf dem internationalen Markt eine Plattform geben zu können. Omar El-Saeidi und Sascha Vredenburg haben es geschafft, mit ‘Habibi Baba Boom’ eine wirklich komische und gleichzeitig einfühlsame Geschichte zu erzählen. Insbesondere durch ihr Engagement und Herzblut konnten wir einen großartigen, diversen Cast für das Projekt begeistern. Die Bantry Bay, und in erster Linie Carmen Stozek, sind zudem die idealen Partner und stellen gekonnt das richtige Umfeld her, um die Nachwuchstalente zu fördern."