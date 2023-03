"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" geht in diesem Jahr bereits in die zehnte Staffel - und nun steht auch fest, wann genau die neuen Folgen der erfolgreichen Vox-Show ausgestrahlt werden. Der Kölner Privatsender zeigt die Jubiläumsstaffel ab dem 25. April jeweils dienstags um 20:15 Uhr und setzt dabei zum dritten Mal in Folge auf Johannes Oerding als Gastgeber. 2019 nahm der Musiker erstmals als Künstler an "Sing meinen Song" teil.

Gemeinsam mit Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, Singer-Songwriterin LEA, Sänger und Songwriter Clueso, Chartstürmer Nico Santos, Songwriter und Rapper Montez sowie Schauspielerin und Indie-Pop-Sängerin Alli Neumann wird Oerdings "große Songs neu aufleben" lassen, verspricht Vox. Wie gehabt steht in jeder Woche ein anderer Star im Fokus und bietet die eigenen Hits zum Tausch an. Im Anschluss an die Show zeigt Vox erneut die begleitende Doku-Reihe "Die Story", in der Moderatorin Laura Dahm hinter die Kulissen von "Sing meinen Song" blickt.

Alle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind übrigens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf RTL+ abrufbar sowie ab Folge 2 bereits sieben Tage vor Ausstrahlung und zwei Jahre lang nach Ende der Staffel verfügbar. Produziert wird die Show von Bildergarten Entertainment.