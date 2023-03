In den ersten drei Staffeln (und in zwei Folgen der vierten) spielte einst Bettina Lamprecht als Betty Dewald die namensgebende Hauptrolle in der ZDF-Vorabend-Weekly "Bettys Diagnose". Nach dem Ausstieg übernahm (Annina Hellenthal) die Hauptrolle, sie war fortan als Betty Weiss in der Serie zu sehen. Nun haben sich die Autorinnen und Autoren wieder eine neue Betty einfallen lassen müssen, denn Hellenthal hängt den Kittel an den Nagel – und zwar schon zum Ende der zur Zeit freitags um 19:25 Uhr ausgestrahlten neunten Staffel. Ihre Figur verabschiede sich endgültig nach Namibia, heißt es in einer ZDF-Mitteilung.