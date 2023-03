Zweifelsfrei: Mit "Kampf der Realitystars" ist RTLzwei ein echter Quotenerfolg geglückt. Im vergangenen Jahr holte die damals dritte Staffel der sich nicht ganz so ernst nehmenden Reality-Show im Schnitt 7,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, im Jahr zuvor waren es annähernd neun Prozent. 2022 siegte die Produktion zudem beim Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Realityshow". Nun stehen die zehn neuen Folgen in den Startlöchern – diese wurden wieder von Banijay Productions Germany in Thailand umgesetzt. Die neue Staffel startet kurz nach Ostern, also am Mittwoch, 12. April natürlich um 20:15 Uhr.

Und nicht nur die sind geplant. Neu ist in diesem Jahr, dass RTLzwei nach jeder Episode mit einer Live-Show auf Sendung gehen wird. In "Kampf der Realitystars – Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" sollen sich jede Woche Realitystars und Fans des Genres die Klinke in die Hand geben und über die aktuelle Staffel sprechen, in Erinnerungen an ihre eigene Teilnahme schwelgen und "aus dem Nähkästchen" plaudern. Personelle Details wurden noch nicht genannt.



Schon bekannt war, dass in der vierten Staffel des Formats 23 Promis mitmischen. Mit dabei sind nun DJane Giulia Siegel, Ex-Viva-Moderatorin Daisy Dee, "DSDS"-Gewinnerin Aneta Sablik, "Reality-Tollpatsch" Ingrid Pavic, Sänger Percival Duke, "Bachelor" Paul Janke, "Hot oder Schrott"-Testerin Uschi Hopf, "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Antonia Hemmer, Ex-Dschungelcamper Matthias Mangiapane, Auswanderin Peggy Jerofke, "Single-Mom" Eva Benetatou und "Bachelor in Paradise"-Kandidat Serkan Yavuz.

Außerdem mit von der Partie sind Reality-Expertin Emmy Russ, Schrotthändler Manni Ludolf, Ex-"DSDS"-Kandidat Bernd Kieckhäben, "Reeperbahn-König" Daniel Schmidt, "Bachelorette"-Gentleman Lukas Baltruschat, Ex-Dschungelcamperin Sarah Knappik, "Big Brother"-Gewinner Sascha Sirtl und sein Zwillingsbruder, "Köln 50667"-Star Jay Sirtl, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Tim Sandt, Fußball-Profi Nico Patschinski und "Berlin - Tag & Nacht"-Star Jéssica Sulikowski.