© Leonine Markus Frerker

Leonine-Chef Fred Kogel sagt zum Abgang seines Wegbegleiters: "Kurz nachdem KKR und ich im Jahr 2018 beschlossen hatten, Leonine gemeinsam aufzubauen, war Markus an meiner Seite. Dabei haben neben seiner tiefen Branchen-Expertise und seinem exzellenten Netzwerk, seine starken analytischen Fähigkeiten und seine hohe Umsetzungskraft maßgeblich dazu beigetragen, dass Leonine Studios vom Konzept zur Realität geworden ist. Er hat in den vergangenen fünf Jahren mit viel Einsatz dafür gesorgt, dass wir zum Marktführer unter den Produktions- und Distributionsgruppen aufgestiegen sind. Ich respektiere seine persönliche Entscheidung, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen und danke ihm für alles, was er möglich gemacht und gemeinsam mit dem Leonine Team erreicht hat."

Und Markus Frerker selbst sagt: "Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht mit Fred und dem gesamten Leonine Team einen nationalen Champion im Medienbereich aufzubauen. Eine spannende und herausfordernde Aufgabe, die wir sehr erfolgreich bewältigt haben. Damit ist für mich ein guter Zeitpunkt gekommen, mich noch einmal neuen Herausforderungen zu stellen. Ich blicke mit großer Zufriedenheit auf das Erreichte und wünsche meinen Kollegen in der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Leonine weiterhin viel Erfolg auf ihrem Wachstumskurs." Wer die Nachfolge auf dem Posten des COO antritt und damit auf Frerker folgt, ist aktuell unklar.